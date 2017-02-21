Інвестиційний радник Гройсмана розповів про проблеми інвесторів в Україні

Більшість проблем інвесторів в Україні пов'язані з роботою Державної фіскальної служби і правоохоронних органів, повідомив сьогодні журналістам директор UkraineInvest (Офіс залучення і підтримки інвестицій), головний інвестиційний радник прем'єр-міністра України Данило Білак.

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«Інвестори почали звертатися, і в більшості випадків – десь 80-90% - проблеми стосуються роботи з правоохоронними органами: Державною фіскальною службою, Прокуратурою, Службою безпеки України, Нацполіції», - сказав Білак.

За його словами, Офіс залучення і підтримки інвестицій спільно з Офісом бізнес-омбудсмена намагається вирішувати як особисті проблеми інвесторів, так і впроваджувати системні рішення за допомогою підготовки рекомендацій щодо необхідних змін в нормативно-правові акти.

У той же час, Білак наголосив, що під час проведення переговорів з інвесторами увага акцентується на останніх перетвореннях у країні. «Якщо подивитися, скільки було зроблено в Україні за останні 3 роки, то ті ж самі речі були зроблені в сусідів у Центральній Європі – Болгарії, Румунії, Чехії і Словаччині – за період від 5 до 10 років. І при цьому у них була повна підтримка Європейського Союзу і фінансування», - додав він.

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Серед проведених в країні реформ Білак виділив поліпшення бізнес-клімату та дерегуляцію, серед досягнень Офісу - усунення перешкод для залучення 400 млн дол. інвестицій на розвиток одного з найбільших металургійних комбінатів в Україні «Арселорміттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.).

У свою чергу урядовий уповноважений з питань інвестицій, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова підкреслила, що залучення нових інвестицій необхідно для підтримки подальшого економічного зростання країни хоча б на такому ж рівні, тим більше для виконання амбітних планів уряду цей ріст подвоїти. «Це питання не тільки фінансове, а в тому числі питання національної безпеки, тому що чим більше у нас буде міжнародних компаній, тим більша мотивація буде захисту нас як країни у всіх наших партнерів», - сказала вона.

За словами Маркарової, офіс веде роботу за трьома напрямками: надання інвесторам реальної інформації про країну, в рамках якого до кінця місяця запускається відповідний інформаційний портал, а також залучення нових інвесторів і робота з присутніми в Україні інвесторами. «Бізнес готовий до протистояння з ДФС і правоохоронцями, коли це адекватне протистояння в суді, протистояння аудиторів, а не коли ще до рішення суду хтось приходить і починає щось забирати і заарештовувати», - додала вона.

Серед ключових напрямів для залучення інвестицій представники Офісу назвали виробництво, інфраструктуру, енергозберігаючі технології та агросектор, а головним принципом роботи з інвесторами для всіх цих напрямків – впровадження новітніх технологій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 19 жовтня створив Офіс залучення і підтримки інвестицій, покликаний допомагати інвесторам у всіх аспектах діяльності в країні, а також призначив директором Офісу керівного партнера київського офісу юридичної компанії CMS Cameron McKenna LLC Данила Білака.

У жовтні минулого року Офіс залучення і підтримки інвестицій озвучив плани за рахунок своєї діяльності в 2017 році забезпечити залучення в економіку України додатково не менше 1 млрд дол. прямих іноземних інвестицій.