Голова Націнвестради: для запуску української економіки потрібно $500 мільярдів

Головна проблема економіки України - відсутність великих інвестиційних проектів. Так вважає голова Національної інвестиційно ради Борис Ложкін, передає ЛІГА.net.

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"Головна проблема економіки України - відсутність великих інвестиційних проектів... Нам потрібні дуже великі вливання в економіку. Інвестиції в $1 млрд нам не допоможуть", - сказав він на третьому форумі директорів "Диригенти змін".

За його словами, на сьогодні Україна готова вийти на $150-200 млрд інвестицій. "Але щоб запустити економіку країни потрібно близько $500 млрд", - підкреслив він.

Також Ложкін зазначив, що в найближчі 20 років найбільш пріоритетними галузями України будуть енергетика, агросектор та інфраструктура.