Україна запропонує інвесторам проектів на $20-30 мільярдів - Ложкін

Україна вже до грудня поточного року може представити на обговорення інвесторів пакет інвестиційних проектів на загальну суму близько 20-30 млрд дол., повідомив глава Національної інвестиційної ради Борис Ложкін в ході роботи українсько-французького ділового форуму в Парижі.

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На думку Ложкіна, Україні потрібно вирішити не тільки регуляторні проблеми, а також створити умови для того, щоб напрацьовувати саме великі інвестиційні проекти.

«В Україні недостатньо великих проектів. Якщо у вас (як інвестора - УНІАН) є 10-15 млрд дол. і ви хочете інвестувати їх в Україну, ви цього не зробите. І не через регуляторні проблеми, а тому що проектів немає. Одна з головних умов успішних інвестицій - створення певної екосистеми, яка сприяла б виробленню таких великих проектів», - сказав Ложкін.

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Він повідомив, що робота в напрямку систематизації інвестпропозицій і вироблення нових ведеться. «Сподіваюся, що наступного тижня ми проведемо засідання у прем'єр-міністра. Ми говоримо про те, що проекти на 20-30 млрд дол., на цю суму, Україна вже повинна запропонувати інвесторам до грудня. Ми говоримо про проекти (вартістю - УНІАН) 300-500 млн «плюс». І вони повинні стати локомотивами зростання економіки України», - наголосив Ложкін.

Він звернув увагу, що залученню інвестицій сприяють оцінки міжнародних фінансових організацій. «У нас непоганий прогноз МВФ на наступні роки - близько 3-4%. Але цього недостатньо. Нам треба 7-8%, а краще 9% щороку рости, - сказав голова Інвестради. - Україна поки що невелика економіка. Потенціал - так, великий. Але Україна - це поки що країна з постійно зростаючим потенціалом. А треба цей потенціал втілювати в життя. В Україні можна заробляти. Політична воля для цього є, реформи для цього ведуться, потрібні інвестори».

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Раніше Ложкін прогнозував, що Україна в разі реалізації реформ може вже в 2017 році залучити близько 3-5 млрд дол. інвестицій. Крім того, він зазначав, що для забезпечення щорічного зростання ВВП України на 6,5-9% протягом 2017-2036 рр. необхідно залучення додатково 120-200 млрд дол. іноземних інвестицій до 2036 року.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 29 серпня призначив Ложкіна, який подав на той момент у відставку з поста глави Адміністрації президента, своїм радником і головою Національної інвестиційної ради як ключового органу залучення та супроводу інвестицій, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року становив 44,791 млрд дол., що на 2,282 млрд дол., або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 млрд дол.