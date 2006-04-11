Вітренко вимагає ручної роботи

Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» заявив про невизнання офіційних результатів парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву під час засідання Центральної виборчої комісії зробив один з лідерів блоку Володимир МАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прихильники блоку понад 10 днів пікетують будівлю ЦВК і вже два дні - безпосередньо приміщення перед залом засідань Центрвиборчкому. Учасники пікетування вимагають ручного перерахунку бюлетенів на всіх виборчих дільницях України. Відповідно до паралельно проведеного блоком підрахунку голосів, їхня політична сила набирає 3,06% і, таким чином, проходить до парламенту.

За офіційними результатами виборів народних депутатів України, оголошеними сьогодні, Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” набрав на парламентських виборах 2,93% голосів виборців.