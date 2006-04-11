Вітренко вимагає ручної роботи
Блок «Народна опозиція» заявив про невизнання результатів виборів
Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» заявив про невизнання офіційних результатів парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву під час засідання Центральної виборчої комісії зробив один з лідерів блоку Володимир МАРЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, прихильники блоку понад 10 днів пікетують будівлю ЦВК і вже два дні - безпосередньо приміщення перед залом засідань Центрвиборчкому. Учасники пікетування вимагають ручного перерахунку бюлетенів на всіх виборчих дільницях України. Відповідно до паралельно проведеного блоком підрахунку голосів, їхня політична сила набирає 3,06% і, таким чином, проходить до парламенту.
За офіційними результатами виборів народних депутатів України, оголошеними сьогодні, Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” набрав на парламентських виборах 2,93% голосів виборців.