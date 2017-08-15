Звернення Януковича до Путіна було останнім аргументом Росії для виправдання агресії - Сергеєв

Звернення колишнього президента Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханнями застосувати армію на території України було останнім аргументом Росії для виправдання перед світовою спільнотою своєї агресії проти нашої країни.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Оболонського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді заявив колишній представник України в ООН Юрій Сергеєв (2007-2015 рр.).

«Звернення Януковича до Путіна було останньою ланкою у плані Російської Федерації для виправдання перед світовою спільнотою своєї агресії проти України», - сказав він.

Сергєєв зауважив, що «незважаючи на зусилля російської делегації на засіданні Генеральної асамблеї Ради Безпеки ООН від 27 березня 2014 року, де її учасники майже одноголосно підтримали територіальну цілісність України, лише 4 країни - сателіти Росії - сприйняли ці пояснення, інші учасники Генасамблеї ООН – ні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колегія суддів Оболонського районного суду Києва розпочала чергове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді.

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.