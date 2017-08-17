САП звинувачує адвокатів Розенблата у намаганні затягнути судовий процес

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує адвокатів народного депутата Борислава Розенблата у намаганні затягнути судовий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

Зокрема, він сказав, що зі сторони адвокатів спостерігається "відкрите бажання затягнути будь-яким чином, з будь-якої підстави відповідний процес".

Також він назвав заяву сторони захисту Розенблата про перегляд запобіжного заходу в зв’язку з нововиявленими обставинами "нововигаданою обставиною".

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"Говорити про описку в судовому рішенні як про нововиявлену обставину – я не знаю, чим необхідно керуватися в своїх думках і взагалі для прийняття такого рішення", - сказав Кравченко.

Прокурор САП пояснив, що "в суді першої інстанції, рішенням якого обраного запобіжний захід, допущено описку щодо номеру та серії паспорту, який необхідно здати Розенблату на виконання одного з обов'язків та здати всі паспорти громадянина України та інші документи, які дають право для виїзду за кордон".

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність Розенблата (виключений із фракції БПП) та Максима Полякова ("Народний фронт").

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир.

Крім того, суд задовольнив інші умови, про які просили прокурори, а саме - зобов’язав Розенблата носити електронний пристрій контролю, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право в’їзду/виїзду з України.

Запобіжний захід діє до 12 вересня. Ухвала суду оскарженню не підлягає.