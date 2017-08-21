Волкер на зустрічі з Сурковим перевірить готовність РФ до врегулювання конфлікту на Донбасі – журналіст WSJ

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер на зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Мінську дізнаватиметься, чи готовий Кремль погодитись на урегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у авторський статті Джеймса Марсона, яка була опублікована в декількох американських виданнях, в тому числі на сайтах The Wall Street Journal та Fox Business.

Зокрема, колишні лідери бойовиків, українські та західні посадовці стверджують, що Сурков є впливовим радником Кремля, який відігравав центральну роль у заохоченні, організації та керуванні діями проросійських бандформувань у боротьбі проти уряду України.

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Один із колишніх високопоставлених представників бойовиків Олексій Алєксандров, який зараз живе в окупованому Криму, говорив, що "сепаратистський рух на Донбасі є "розмінною монетою" у більшій геополітичній грі". За його словами, він був змушений покинути свою керівну роль на Донбасі через рішення Кремля.

Американські та європейські високопоставлені чиновники кажуть, що для них Україна не буде предметом торгу.

Автор посилаючись на слова одного американського чиновника стверджує, що під час зустрічі Спецпредставника США по Україні Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова, американський дипломат прагнутиме спробувати перевірити, чи готовий Кремль перейти від статуса кво на Донбасі та досягти урегулювання конфлікту на сході України.