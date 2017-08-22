Проти Поклонської розслідуються дві справи: про держзраду і репресії щодо кримських татар

Проти колишнього так званого «прокурора» тимчасово окупованого Криму Наталії Поклонської розслідуються два кримінальні провадження: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов.

"Стосовно Поклонської кримінальне провадження проводить Генеральна прокуратура України, хоча в нас теж є декілька епізодів, пов'язаних з нею. Оскільки ми ще не визначилися з підозрою, то ми не спрямовуємо ці матеріали в Генеральну прокуратуру для об'єднання", - зазначив він.

Також Мамедов додав, що прокуратура АР Крим розслідує факти причетності Поклонської до заборони Меджлісу.

"Я думаю, що найближчим часом ми визначимося з приводу неї, і думаю, що буде відповідна підозра", - сказав прокурор.

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Він припустив, що після цього обидва кримінальні провадження проти Поклонської можуть об'єднати.

Довідка УНІАН. Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою «прокурором Республіки Крим».

Саме Поклонська ініціювала кримінальне переслідування кримських татар та заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.