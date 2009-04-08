Ющенко повернув до Ради закон про Конституційний суд
Позиція представлятиме Ставнійчук
|Марина СТАВНІЙЧУК
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, пропозиції Президента під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні парламенту представлятиме заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання” 19 березня.
Даним законом передбачено вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України.
Зокрема, передбачено визначити форму і зміст звернення ВР про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.
Також передбачено внести зміни до закону “Про Кабінет міністрів України”, встановивши, що дія акта уряду, який зупинено указом Президента України і щодо якого є рішення КС про визнання таким, що відповідає Конституції, або ухвала про відмову у відкритті провадження не може бути повторно зупинена Президентом.