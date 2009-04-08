Ющенко повернув до Ради закон про Конституційний суд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, пропозиції Президента під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні парламенту представлятиме заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання” 19 березня.

Даним законом передбачено вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України.

Зокрема, передбачено визначити форму і зміст звернення ВР про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

Також передбачено внести зміни до закону “Про Кабінет міністрів України”, встановивши, що дія акта уряду, який зупинено указом Президента України і щодо якого є рішення КС про визнання таким, що відповідає Конституції, або ухвала про відмову у відкритті провадження не може бути повторно зупинена Президентом.