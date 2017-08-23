Уряд обмежив винагороди держвиконавців після скандалу із захмарними зарплатами чиновників Мін'юсту

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні під час засідання уряду.

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Заступник міністра юстиції Сергій Петухов зауважив, що вирішено обмежити максимальну суму, яку може отримати як винагороду державний виконавець сумою в 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"За судовою реформою ми реформували і зокрема виконавчу службу, ввели інститут приватних виконавців. Зараз вони вже найближчим часом починають працювати. А також реформували систему оплати праці, ввели заохочення в відсотках від суми, яка була стягнена. І так сталося, що за ці 9 місяців втричі збільшилася кількість виконавчих проваджень, які були завершені... Водночас, так відбулося, що деякі виконавці, які найбільше виконали проваджень, отримали надто високі винагороди", - сказав він, аргументуючи необхідність ухвалення рішення.

Петухов уточнив, що ці винагороди виплачували не з бюджету, а це частина з тої суми, яку вони стягнули.

Як повідомлялось раніше, до розпорядження журналістів потрапив документ Мін'юсту, в якому вказані зарплати керівництва Департаменту державної виконавчої служби.