"Гібридний візовий режим": у Лаврова відреагували на намір України посилити правила в'їзду для росіян

У Міністерстві закордонних справ РФ назвали «гібридним візовим режимом» намір влади України посилити в'їзд для росіян.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова, відповідаючи на питання журналістів.

«Давайте ми дочекаємося або не дочекаємося ухвалення або неухвалення подібних рішень в Києві», - сказала Захарова.

За її словами, з цього природу було зроблено «величезну кількість» заяв, і вони змінювалися, зокрема й у МЗС України.

«Почалися заклики до розробки якогось виду візового режиму або гібридного візового режиму. Ми виходимо з того, що, якщо рішення буде ухвалено, тоді ми будемо його розглядати і дивитися, як на це реагувати», - сказала Захарова.

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Вона зазначила, що гіпотетичні міркування недоречні, тому що «політичний клімат в Україні змінюється і погода не стабільна».

Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна введе біометричний контроль на кордоні для всіх іноземців.

У свою чергу секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що біометричний контроль для іноземців на кордоні має запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року. Він відзначив, що для росіян буде введено електронну систему попередньої реєстрації. За словами Турчинова, Київ вводить біометричний контроль для іноземців, щоб диверсанти не перетинали кордон за підробленими документами.

Також Турчинов повідомив, що у громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.