Турчинов назвав причини запровадження біометричного контролю для іноземців

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що Україна запроваджує біометричний контроль для іноземців, щоб диверсанти не перетинали кордон за підставними документами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Києві за результатами засідання РНБО.

«Питання, яке стосується посилення контролю за в’їздом-виїздом та перебуванням громадян інших держав та осіб без громадянства територією України. Запроваджується порядок перетину державного кордону, саме таке рішення прийняло РНБО та відповідні доручення отримали органи державної влади по перетину кодону нашої країни по біометричним паспортам, а також обов’язкове зняття біометричних даних, це стосується в першу чергу відбитків пальців, це стосується громадян інших країн, крім держав з якими Україна має відповідні угоди», - заявив він.

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«Зрозуміло, що в першу чергу це стосуватиметься російських громадян. Це питання пов’язане із посиленням безпеки після терактів, які були нещодавно проведені, після тієї агресії, яка відчувається в межах гібридної війни, яку веде проти нас РФ, для того, що диверсанти, терористи, шпигуни тощо не мали можливість перетинати наш кодон з підставними документами або за іншими технологіями», - додав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Петро Порошенко заявив, що Україна запровадить біометричний контроль на кордоні для усіх іноземців.

«Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають український кордон. Про це говорили на засіданні РНБО. Такий крок значно посилить можливості для боротьби з терроризмом», - заявив він.

За словами Турчинова, біометричний контроль для іноземців на кордоні повинен запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року.