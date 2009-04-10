Тимошенко проведе виїзне засідання Кабміну

Сьогодні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО здійснить робочу поїздку до Дніпропетровська, де відбудеться виїзне засідання Кабінету міністрів з питання розвитку космічної галузі в нових економічних умовах.

Як повідомляє Урядовий портал, у ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО також проведе зустріч з працівниками Державного конструкторського бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля та Виробничого об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова».