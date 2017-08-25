Кобзон "злив" місце проживання Януковича й розповів, за що його ненавидить

Російський співак і депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Йосип Кобзон стверджує, що колишній український президент Віктор Янукович живе з ним по сусідству: у селищі Баковка Одинцовського району Московської області.

"У Баковці паркан до паркану зі мною – ми цю споруду жартома називаємо "Китайська стіна" – сьогодні живе колишній президент України Віктор Янукович", - розповів в інтерв'ю Кобзон Dni.ru.

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"Огорожу такої висоти ви й уявити собі не можете! Ця дача в Баковці контролюється нашими відповідними органами. Але від кого ти переховуєшся? Адже якщо захочуть тебе дістати, то дістануть де завгодно. І броньовані машини не допоможуть – ти виходиш з неї, й башка залишається. Ось приклад – чоловік Максакової, вбитий у Києві", – додав співак.

Не любити екс-президента України, каже Кобзон, у нього є всі підстави: за те, що той допустив Майдан, він би його "власноруч знищив".

Раніше росЗМІ показали нібито будинок Януковича у Ростові-на-Дону. Так, російські журналісти знайшли будівлю, розташовану за адресою, раніше названою адвокатом екс-президента, але самого втікача, екс-президента України на місці не застали.