Ющенко в Баку вшанував пам'ять воїнів, які загинули в Нагірному Карабаху
09:42, 10 квітня 2009Політика
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Президент поклав квіти
Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу на Алеї Шахидів у Баку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава Української держави разом із членами української делегації вшанував хвилиною мовчання пам`ять воїнів, які загинули в Нагірному Карабасі.
Також В.ЮЩЕНКО вшанував пам`ять загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва, поклавши квіти до його могили. Президент поклав квіти і до могили дружини Г.Алієва Заріфи Алієвої.
У церемонії покладання квітів взяли участь члени офіційної делегації України.
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