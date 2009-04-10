Ющенко в Баку вшанував пам'ять воїнів, які загинули в Нагірному Карабаху

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу на Алеї Шахидів у Баку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава Української держави разом із членами української делегації вшанував хвилиною мовчання пам`ять воїнів, які загинули в Нагірному Карабасі.

Також В.ЮЩЕНКО вшанував пам`ять загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва, поклавши квіти до його могили. Президент поклав квіти і до могили дружини Г.Алієва Заріфи Алієвої.

У церемонії покладання квітів взяли участь члени офіційної делегації України.