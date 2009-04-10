Парадний вхід в Секретаріат Ющенка досі прикритий ганчіркою

Наслідки вчорашнього інциденту біля парадного під`їзду в СП наразі не ліквідовані.

Нагадаємо, що учора увечері якийсь чоловік розбив скло в дверях центрального входу в будівлі Секретаріату Президента. Пізніше правоохоронні органи повідомили, що хуліган приїхав з Сумщини і в нього не все гаразд з головою.

Як переконався кореспондент Обкому станом на 11.50 10 квітня скло в дверях так і не вставили, а пробоїни прикриті якоюсь ряднинкою. Чи то в країні скло закінчилося, чи то позначається відсутність Віктора Ющенка, який другий день перебуває в Баку.