Міністр енергетики США Перрі відкладає свій візит до України
18:00, 28 серпня 2017Політика
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Зазначається, що через ураган Харві у штаті Техас, Перрі зайнятий питаннями, які пов'язані з відновленням життєдіяльності об'єктів енергетичного забезпечення у цьому штаті.
Міністр енергетики США Рік Перрі / REUTERS
Секретар департаменту енергетики США (міністр енергетики) Рік Перрі відкладає свій візит до України, який був запланований на 29 серпня.
Про це УНІАН сказали джерела у посольстві США в Україні.
"Поки що мова йде про те, що візит на 29 серпня відкладається", - сказали у посольстві.
Також співрозмовник агентства сказав, що через ураган Харві у штаті Техас, Перрі зайнятий питаннями, які пов'язані з відновленням життєдіяльності об'єктів енергетичного забезпечення у цьому штаті.
Як повідомляв УНІАН, Перрі повинен був 29 серпня відвідати Україну, щоб обговорити питання енергетичного партнерства.
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