Міністр енергетики США Перрі відкладає свій візит до України

Секретар департаменту енергетики США (міністр енергетики) Рік Перрі відкладає свій візит до України, який був запланований на 29 серпня.

Про це УНІАН сказали джерела у посольстві США в Україні.

"Поки що мова йде про те, що візит на 29 серпня відкладається", - сказали у посольстві.

Також співрозмовник агентства сказав, що через ураган Харві у штаті Техас, Перрі зайнятий питаннями, які пов'язані з відновленням життєдіяльності об'єктів енергетичного забезпечення у цьому штаті.

Як повідомляв УНІАН, Перрі повинен був 29 серпня відвідати Україну, щоб обговорити питання енергетичного партнерства.