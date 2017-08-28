Міністр енергетики США Перрі 29 серпня відвідає Україну

Міністр енергетики США Рік Перрі 29 серпня відвідає Україну, щоб обговорити питання енергетичного партнерства.

Про це йдеться на сайті американського відомства.

«29 серпня 2017 року делегація США на чолі з Ріком Перрі відвідає Київ», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Перрі зустрінеться з президентом України Петром Порошенком та іншими українськими посадовцями, щоб обговорити питання енергетичного партнерства.

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«Це честь для мене очолити делегацію зі Сполучених Штатів до великої країни - Україна…Я з нетерпінням чекаю зміцнення наших відносин з таким важливим союзником та подальшої роботи, спрямованої на забезпечення енергетичної стабільності та безпеки в регіоні», - зазначив Перрі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня президент Петро Порошенко анонсував у серпні візит в Україну міністра енергетики США Ріка Перрі та участь американських компаній в приватизації енергетичних активів країни.