Ющенко закликає віддати заслужену шану в'язням фашистських концтаборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає співвітчизників віддати заслужену шану людям, які пройшли через пекло фашистських концтаборів.

Про це йдеться у зверненні Президента України з нагоди Всесвітнього дня визволення в`язнів фашистських таборів.

“Разом з усією світовою громадськістю схилімося сьогодні перед людьми, які пройшли через пекло фашистських концтаборів, віддаймо данину скорботної пам`яті усім загиблим мученицькою смертю в роки Другої світової війни”, – закликав глава Української держави.

Він зазначив, що “сучасному поколінню важко навіть уявити, що на території окупованих країн Європи і в самій Німеччині функціонували чотирнадцять тисяч «фабрик смерті», де в нелюдських умовах утримувалося вісімнадцять мільйонів осіб, одинадцять мільйонів з яких було по-звірячому знищено”.

“З кожним днем стає все менше людей, які пережили ті страшні часи і яким випала трагічна доля зазнати після війни нових знущань вже на рідній землі, - підкреслюється далі у зверненні. - Колишнім військовополоненим, «східним робітникам» довелося пройти через атмосферу недовіри, підозрілості й нові кола пекла в радянських таборах”.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що “незабаром ми відзначатимемо День Перемоги”. “Перемогу здобуто ціною мільйонів життів українців. Віддаймо заслужену шану стражденному поколінню наших дідів і батьків, яке пережило війни, голодомори, сталінські репресії та фашистські концтабори. Їх нищили, принижували, але не зламали. Проявімо повсякденну увагу, тепло та турботу до тих героїв і мучеників, які живуть поруч з нами. Не забуваймо, що вони болем і кров`ю виборювали нашу свободу”, – наголосив Президент України.

Він побажав ветеранам доброго здоров`я на довгі літа, щастя та благополуччя.