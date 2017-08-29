У посольстві України відреагували на візит британського спортсмена в окупований Крим

Посольство України у Великобританії відрегувало на візит британського спортсмена Гері Ханта на участь в організованих Росією в окупованому Криму змаганнях з кліфф-дайвінгу 25 серпня. У відомтсві опублікували заяву, в якій засудили такі дії спортсмена.

У посольстві висловили розчарування з приводу того, що деякі британці нехтують офіційною позицією не лише України, але й власної держави.

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Посольство знову закликає всіх громадян та інституцій Великобританії не відвідувати окупований Крим без офіційної згоди України.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Хант здобув перемогу у змаганнях.

"Минулого року я хотів приїхати, але не вийшло. Але після сьогоднішнього успіху я готовий приїхати сюди знову. Ми будемо намагатися показувати все кращі результати. Спорт поза політикою і тому санкції мене не хвилюють", - цитувало британця російське видання «РИА Новости».