У посольстві України відреагували на візит британського спортсмена в окупований Крим

15:45, 29 серпня 2017
Політика
1811 0

У відомстві висловили розчарування з приводу того, що деякі британці приїздять на окуповані РФ території України. 

У посольстві закликали не відвідувати окупований Крим без офіційної згоди України / фото Корреспондент.net

Посольство України у Великобританії відрегувало на візит британського спортсмена Гері Ханта на участь в організованих Росією в окупованому Криму змаганнях з кліфф-дайвінгу 25 серпня. У відомтсві опублікували заяву, в якій засудили такі дії спортсмена.

У посольстві висловили розчарування з приводу того, що деякі британці нехтують офіційною позицією не лише України, але й власної держави.

Читайте такожЛоліта таки приїде в Крим, заборонена в Україні співачка планує виступити на 100-річчя Джанкоя

Посольство знову закликає всіх громадян та інституцій Великобританії не відвідувати окупований Крим без офіційної згоди України.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Хант здобув перемогу у змаганнях.

"Минулого року я хотів приїхати, але не вийшло. Але після сьогоднішнього успіху я готовий приїхати сюди знову. Ми будемо намагатися показувати все кращі результати. Спорт поза політикою і тому санкції мене не хвилюють", - цитувало британця російське видання «РИА Новости».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#окупований Крим#відвідування Криму#Гері Хант