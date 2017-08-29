Делегація НАТО перевірить ЗСУ та проведе оцінку ресурсів

Делегація НАТО планує перевірити Збройні сили України та оцінити наявні ресурси. Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Представник Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО пан Девід Браун повідомив, що до кінця жовтня поточного року, планується фіналізувати інвентарний каталог засобів ЗС України, які прописані відповідно до критеріїв НАТО.

«Йдеться про комплексне бачення того, що є в наявності, які перед нами задачі стоять. Це надасть можливість опрацювати відповіді на ті сценарії, що можуть виникнути у майбутньому», — зазначив Девід Браун.

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Також за його словами наразі опрацьовується посібник для оцінки сил за допомогою якого готуватимуться рекомендації з критично важливих питань для балансування оборонного планування, оцінки наявності ресурсів.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер нагадав, що Україна на сьогодні не є членом Європейського Союзу і НАТО.

"У світі зараз триває 60 війн, жодної немає у Європі, не враховуючи Україну, яка не є у ЄС. Я бачу, що мій друг Порошенко сказав декілька днів тому, що Україна є Європейським Союзом і НАТО, але зараз це не те і не інше. Я думаю, що ми повинні це мати на увазі", - сказав Юнкер.