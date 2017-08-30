"РФ перетворила Крим на концентраційний табір": показано кількість російських військ на півострові (інфографіка)

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе наголошує, що Російська Федерація перетворила окупований Крим на концентраційний табір, де найбільшою цінністю є російська зброя. Про це віце-прем'єр написала у Facebook.

"Окупувавши Крим, Росія заповнила його такою кількістю зброї, яку має далеко не кожна європейська країна", - заявила вона.

"Міфічний герой Мідас перетворював усе, до чого торкався, на золото, а усі території, до яких дотягаються руки РФ, перетворюються на великі концентраційні табори, де найбільшою цінністю є російська зброя, яку тримають безправні і злиденні люди", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, "у багатьох куточках світу Москва створила зони небезпеки і страху, за допомогою яких дестабілізує різні регіони планети".

"Чи справді вона така сильна? Ні. Як і вся сучасна Росія, її армія теж є радянським спадком із минулого. Сила Росії в її зухвальстві і нерішучості вільного світу. Вона сильна доти, доки їй не чинять опору. Навіть найслабший може перемогти хулігана, коли починає справедливо відстоювати свою гідність та права. А ми - далеко не найслабші", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

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Віце-прем'єр розмістила інфографіку щодо кількості російських військ у Криму, а також кількість окупаційних військ на сході України. Станом на 3 липня відомо, що на окупованому півострові розміщено 22 тис. 900 російських військових, 30 бойових кораблів, 5 підводних човнів, 106 артилерійських систем, 120 засобів протиповітряної оборони, 583 бойових броньованих машин, 58 бойових вертольотів, 113 бойових літаків, 30 танків, 56 реактивних систем залпового вогню та 16 берегових ракетних комплексів.

Говорячи про розміщення окупаційних військ на Донбасі, віце-прем'єр наголосила на "масштабах лицемірства Росії, коли вона заперечує свою присутність на сході України". "Четвертий рік убиваючи українців, Москва посилає на смерть і власних громадян", - заявила урядовець. "Це не новина – її керманичі ніколи не цінували чиєсь життя, ставлячись до людей, як речей, котрі повинні мати інвентарний номер і сліпо виконувати божевільні накази. Своїх загиблих у цій війні росіяни ховають у безіменних могилах, аби навіть мертві не могли нагадувати їм про злочини Кремля", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

На її переконання, відповідати Росії за скоєне все одно доведеться.

За її даними, станом на липень відомо про розміщення на сході України 36 тис. 300 російських найманців та 2 тис. 900 кадрових російських військових.