Бойовики відмовляються виконувати накази через безграмотність російських "радників" – ІС

Бойовики на Донбасі відмовляються виконувати накази своїх ватажків через непрофесійність останніх і проблем з виплатою зарплати.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», протягом останнього тижня відмови виконувати свої службові обов'язки з боку місцевих бойовиків і російських найманців фіксувалися у підрозділах «9 ошмсп мп» (Новоазовськ, «1 АК ДНР») і «2 омсбр» (Луганськ, «2 АК ЛНР»).

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«Причини загальні – систематичні затримки з виплатою грошового забезпечення, а також безграмотність і непрофесійні дії їхніх командирів – кадрових російських офіцерів. Так, зі слів рядових військовослужбовців «9 ошмсп мп», через безграмотність їхніх російських «радників» в червні ц. р. всього загинуло не менше 15 бойовиків», – йдеться в повідомленні ІС.