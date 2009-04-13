У ВР хочуть створити ще одну слідчу комісію

Народні депутати України мають намір створити слідчу комісію для аналізу ситуації у вугільній галузі країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку в суботу народний депутат, колишній міністр вугільної промисловості, заступник голови партії «Єдиний Центр» Віктор ТОПОЛОВ.

«У Верховній Раді сьогодні розглядається питання створення слідчої комісії з аналізу стану у вугільній промисловості, тому що вже викликає тривогу в народних депутатів те, що відбувається у вугільній галузі», - сказав В.ТОПОЛОВ.

Він уточнив, що ця слідча комісія «вивчатиме нинішній стан справ у вугільної промисловості, вивчатиме, що відбувається на підприємствах, у всіх структурах галузі і, звісно, паралельно причину, чому таке відбувається».

За словами В.ТОПОЛОВА, сам він увійде до складу цієї комісії, також у неї обов`язково будуть включені депутати з усіх фракцій.

В.ТОПОЛОВ зазначив, що кризова ситуація у вугільній галузі виникла вже давно, але сьогодні вона загострена світовою економічною кризою, загальним спадом промислового виробництва. У той же час, він підкреслив, що тіньові корупційні схеми, що існують у галузі, сьогодні на тлі кризи тільки розвиваються.

«Сьогодні все складніше в галузі, адже все відбувається на тлі загальної світової кризи. Відбувся спад виробництва в металургії та електроенергетиці, де вугілля є сировиною, тому сьогодні є надлишок вугілля, - сказав В.ТОПОЛОВ, - Це так. Але головне це те, що не вирішується стільки років – це ліквідація тіньових корупційних схем, які зараз не тільки зменшуються, а навпаки, збільшуються». Саме тому сьогодні актуально створення такої слідчої парламентської комісії, додав депутат.