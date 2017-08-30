Турчинов розповів, коли Порошенко внесе в Раду законопроект про реінтеграцію Донбасу

Президент України Петро Порошенко внесе в Верховну Раду законопроект про реінтеграцію Донбасу після завершення консультацій з міжнародними партнерами. Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сказав журналістам після церемонії вручення сертифікатів на отримання житла військовослужбовцям Національної гвардії України.

Читайте такожУ законопроекті про реінтеграцію Донбасу РФ вперше законодавчо стане країною-агресором – І.Луценко

"Що стосується закону про деокупацію - він повністю готовий. Ви знаєте, за рішенням РНБО, яке відбувалося два місяці тому, є доручення Міністерству закордонних справ провести консультації з нашими партнерами. Я сподіваюся, що до початку сесійних засідань ці консультації будуть завершені, і закон буде внесений президентом до Верховної Ради ", - заявив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко стверджувала, що Україна провела консультації з країнами "нормандської четвірки" та Сполученими Штатами Америки щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу, який на 99% готовий до внесення в український парламент.

"Відбулися навіть консультації з нашими партнерами в "нормандському форматі". До консультацій з приводу цього закону були долучені і Сполучені Штати Америки, експерти і фахівці. І я можу сказати, що він на 99,9% уже готовий до внесення і реєстрації в парламенті", - наголосила Луценко.