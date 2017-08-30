Австрійський суд відмовився видати Фірташа Іспанії

Земельний суд Відня у вівторок, 29 серпня, вирішив не видавати іспанському правосуддю українського олігарха Дмитра Фірташа. Про це повідомляє УП з посиланням на австрійське видання Kurier.

Австрійський суд вирішив, що суд у Барселоні не зміг надати достатнє обгрунтування європейського ордеру на арешт, виданого на Фірташа за підозрою у відмиванні грошей та створення кримінального угруповання.

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Видання цитує захисників Фірташа екс-міністра юстиції Дітера Бомдорфера та Рюдігера Шендера, які стверджують, що судова система Іспанії намагалась нав’язати Австрії політично мотивовану екстрадицію.

"Іспанська судова система на прохання США намагалась протиснути політично мотивовану екстрадицію нашого підзахисного. Іспанці навіть не зуміли задовольнити мінімальні вимоги, яких вимагає європейський ордер на арешт", - заявив виданню Бомдорфер.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа в Іспанію, яка оголосила його в розшук.

Український олігарх Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційної прокуратурою Іспанії разом з двома своїми передбачуваними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших передбачуваних спільників Фірташа.

За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії і вкладалася в нерухомість. Мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження".

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Представник Фірташа не повідомив, чи перебуває мільярдер досі у Відні. Після позитивного рішення суду у минулому році українцю повернули його закордонний паспорт та заставу в 125 млн євро. Фірташу треба лише час від часу відзначатися в правоохоронних органах. Варіантів сховатися від слідства в олігарха мало - йому закритий шлях у більш ніж сто країн світу, з якими у США та Іспанії діють угоди про екстрадицію.

В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово особисто заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Серед країн, куди він міг би поїхати - Росія.

25 листопада Іспанія оголосила Фірташа в розшук. Його підозрюють у відмиванні великих сум грошей.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня як апеляційна інстанція дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США, визнавши рішення першої інстанції неправомірним. Попереднє рішення від 30 квітня 2015 року визнавало, що запит США на екстрадицію Фірташа мав "в тому числі, і політичну складову". Одразу після засідання апеляційного суду Фірташа затримали на 48 годин через запит Іспанії про його екстрадицію.