Янукович: ПР не допустить отримання грошей МВФ на нинішніх умовах

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила не допустить отримання Україною кредиту Міжнародного валютного фонду на умовах, які можуть призвести до погіршення життя людей.

"Ми за те, щоб Україна отримала кредит МВФ. Але ми ніколи не допустимо, щоб Україна погодилася на такі умови цього кредиту, які б суттєво погіршили життя малозабезпечених громадян", - йдеться у заяві В.ЯНУКОВИЧА, переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів.

Як зауважив політик, уряд пропонує сьогодні погодитися на те, щоб дрібний та середній бізнес замість 84 грн. соціального податку платив 200 грн. "Адже це означає, що через кілька місяців нинішні дрібні підприємці, а їх в Україні півтора мільйона, поповнять армію безробітних", - констатує В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що "Партія регіонів ніколи не допустить цього".

"Уряд погоджується на умову Міжнародного валютного фонду, яка ліквідовує пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. Це означає, що малозабезпечені громадяни будуть платити за комунальні послуги в чотири рази більше. Партія регіонів не допустить прийняття такого закону", - заявив політик.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що уряд погоджується з Міжнародним валютним фондом збільшити пенсійний вік громадян України, і зробити це вже в 2009 році. При тому, як зауважує В.ЯНУКОВИЧ, що в Україні найнижча в Європі тривалість життя, і багато людей можуть просто не дочекатися своєї пенсії.

"Партія регіонів проти того, щоб уряд погоджувався на такі умови", - наголосив лідер політичної сили, додавши, що це є лише декілька прикладів того, як уряд, прийнявши умови МВФ, погіршить життя мільйонів українців.

"Партія регіонів рішуче заявляє – ми не дозволимо нинішній владі знущатися над народом України. Ми не допустимо, щоб у цьому залі були прийняті закони, які перетворять на жебраків більшість наших співвітчизників. Ми переконані – громадяни України підтримають нашу позицію. І ми разом – народ і Партія регіонів - зуміємо відстояти право громадян України на гідне життя", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.