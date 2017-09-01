Що писали іноземні ЗМІ про Україну: парад з військовими НАТО як "жах для Путіна" та плани Трампа щодо Росії (інфографіка)
Традиційно найбільше про Україну писали американські медіа. Цього тижня вони приділили нашій країні 18 публікацій.
Найбільш обговорюваною темою цього тижня стали перспективи надання Україні летальної зброї. Дискусія точилась як навколо призначення і характеру зброї (оборонна vs. летальна), так і навколо власне питання "чи варто?".
Як йдеться у дослідженні Corestone Corp., ряд авторитетних видань - Foreign Policy, The National Interest, Washington Times тощо - презентували свої сценарії розвитку подій. Також видання висловлювали занепокоєння та ретранслювали застереження СБУ щодо "найбільших з часів холодної війни військових навчань", анонсованих РФ в рамках "Захід-2017".
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Популярною протягом тижня стала стаття Forbes "Україна: ворог зсередини", в якій автор наводить результати соцопитувань та підсумовує, що найбільший ворог України - це сама Україна. В статті йдеться про корупцію та недієздатну судову систему. Передруки вийшли на The American Interest та EU Reporter. Видання Bussines Insider назвало парад до Дня незалежності України, в якому взяли участь близько 230 військових НАТО, "кошмаром Путіна".
Журналісти The Washington Times написали, що у президента США є свій план "Україна-Росія". "Можливо, війни з Росією не буде, але Трамп виступить на захист американських союзників. Він не проводитиме політику умиротворення агресора", - пише видання.
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Крім того, позитивного висвітлення дістали українські культурні процеси, які американський Politico охарактеризували як "стрімкий культурний ренесанс".