Що писали іноземні ЗМІ про Україну: парад з військовими НАТО як "жах для Путіна" та плани Трампа щодо Росії (інфографіка)

Найбільш обговорюваною темою цього тижня стали перспективи надання Україні летальної зброї. Дискусія точилась як навколо призначення і характеру зброї (оборонна vs. летальна), так і навколо власне питання "чи варто?".

Як йдеться у дослідженні Corestone Corp., ряд авторитетних видань - Foreign Policy, The National Interest, Washington Times тощо - презентували свої сценарії розвитку подій. Також видання висловлювали занепокоєння та ретранслювали застереження СБУ щодо "найбільших з часів холодної війни військових навчань", анонсованих РФ в рамках "Захід-2017".

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Популярною протягом тижня стала стаття Forbes "Україна: ворог зсередини", в якій автор наводить результати соцопитувань та підсумовує, що найбільший ворог України - це сама Україна. В статті йдеться про корупцію та недієздатну судову систему. Передруки вийшли на The American Interest та EU Reporter. Видання Bussines Insider назвало парад до Дня незалежності України, в якому взяли участь близько 230 військових НАТО, "кошмаром Путіна".

Журналісти The Washington Times написали, що у президента США є свій план "Україна-Росія". "Можливо, війни з Росією не буде, але Трамп виступить на захист американських союзників. Він не проводитиме політику умиротворення агресора", - пише видання.

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Крім того, позитивного висвітлення дістали українські культурні процеси, які американський Politico охарактеризували як "стрімкий культурний ренесанс".