РФ офіційно не повідомляла, де живе Янукович, - ГПУ
До обрання запобіжного заходу Януковичу, невизначення його точного місця проживання не буде мати юридичних наслідків.
До обрання запобіжного заходу колишньому президенту України Віктору Януковичу, невизначення його точного місця проживання не матиме юридичних наслідків.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.
"На сьогодні в офіційний спосіб від правоохоронних органів Російської Федерації ми не отримали відповіді про місце проживання на території Росії колишнього президента. Ці дані проживання в Ростові на Дону… вони надійшли до прокуратури від адвокатів. Ми неодноразово надсилали клопотання до РФ… Повідомлення про відмову в екстрадиції ми отримали, а щодо місця проживання просто не отримали відповіді з цих питань. Юридичних наслідків це не понесе, якби стосовно нього був обраний запобіжний захід, наприклад, з перебуванням під домашнім арештом, а він відповідно не проживав за вказаною адресою – це мало б юридичний наслідок. А так це може вказувати лише на неправдивість даних його захисників", - зазначив він.
Напередодні ЗМІ повідомили, що біглий екс-президент України Віктор Янукович живе на дачі в елітному підмосковному селищі Баковка. За даними видання, ця будівля є домом прийомів «Русичі» при МВС РФ.