РФ офіційно не повідомляла, де живе Янукович, - ГПУ

До обрання запобіжного заходу колишньому президенту України Віктору Януковичу, невизначення його точного місця проживання не матиме юридичних наслідків.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

"На сьогодні в офіційний спосіб від правоохоронних органів Російської Федерації ми не отримали відповіді про місце проживання на території Росії колишнього президента. Ці дані проживання в Ростові на Дону… вони надійшли до прокуратури від адвокатів. Ми неодноразово надсилали клопотання до РФ… Повідомлення про відмову в екстрадиції ми отримали, а щодо місця проживання просто не отримали відповіді з цих питань. Юридичних наслідків це не понесе, якби стосовно нього був обраний запобіжний захід, наприклад, з перебуванням під домашнім арештом, а він відповідно не проживав за вказаною адресою – це мало б юридичний наслідок. А так це може вказувати лише на неправдивість даних його захисників", - зазначив він.

Напередодні ЗМІ повідомили, що біглий екс-президент України Віктор Янукович живе на дачі в елітному підмосковному селищі Баковка. За даними видання, ця будівля є домом прийомів «Русичі» при МВС РФ.