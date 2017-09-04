У Путіна згодні залишити Донбас, але за умови - російський політолог

Російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що значна частина політичної еліти РФ погодилася б залишити Донбас, за умови, що світове співтовариство закриє очі на окупацію Криму.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу".

Однак, підкреслив політолог, Захід ніколи не визнає юридично анексію Росією Криму.

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"Але це дуже важко зробити при живому Путіні, оскільки це втрата обличчя для нього. Тому очевидний такий розрив між Путіним і більшістю правлячої верхівки", - вважає Піонтковський.

Також він звернув увагу на те, що питання влади в Росії вирішуються не на виборах, а закулісно.

"Ось ці два процеси - ультиматум Заходу з одного боку, і необхідність ухвалення рішення влади з іншого - викликають досить серйозну ситуацію всередині кремлівської верхівки. І зараз важко сказати, як вона буде розвиватися", - сказав політолог.