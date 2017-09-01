Янукович живе у колишній підмосковній садибі Будьонного - журналісти (фото)

Журналісти з'ясували, що, судячи з усього, Янукович живе на державній дачі, яка належить одному з підрозділів МВС РФ. Сусідами колишнього українського політика є Валентин Юдашкін, Юлія Латиніна і патріарх Кирило, передає "Медуза".

25 серпня місце проживання Януковича "розсекретив" російський співак Йосип Кобзон, що проживає у підмосковному селищі Баковка: "Паркан до паркану зі мною — ми цю споруду жартома називаємо "Китайська стіна" — сьогодні живе колишній президент України Віктор Янукович".

Після цього у Баковку приїхали українські журналісти. Вони дійшли висновку, що Янукович живе у будинку номер 21а по вулиці Лісовій — і навіть зняли цей будинок з висоти пташиного польоту. Журналісти спробували подзвонити у хвіртку, але їм ніхто не відкрив.

Як з'ясувала "Медуза", українські ЗМІ, судячи з усього, помилилися в своїх розрахунках — будинок, у якому, найімовірніше, живе Янукович, розташований поруч, але за іншою адресою.

За даними Єдиного державного реєстру нерухомості РФ, ділянка 21б по Лісовій вулиці площею 8400 квадратних метрів останні тринадцять років належить Ірині Тинтяковій — дружині колишнього міністра фінансів і творця Комітету громадянських ініціатив РФ Олексія Кудріна.

Сусідньою ділянкою (Лісова, 21а) володіє сім'я Ваге Енгібаряна, який у 2000-х роках очолював консульство Росії в Нью-Йорку, ставши одним з наймолодших консулів в історії Росії.

"Насправді згадана Кобзоном "Китайська стіна" — масивний паркан — розділяє володіння співака не з ділянками Тинтякової і Енгібаряна, а з окремим земельним наділом площею трохи більше 4 гектарів (його адреса — Одинцово, Паркова алея, будинок 11). Ця ділянка належить федеральній казенній установі "Заміський будинок прийомів "Русичі" при міністерстві внутрішніх справ РФ. Також ця організація володіє оздоровчим комплексом у Калузькій області і управляє кількома будинками прийомів МВС РФ, розташованими в Жуківці, Пушкіно, Срібному Бору й на Іваньковському шосе в Москві", - йдеться у розслідуванні.

Згідно з даними Росреєстру, земельна ділянка в Баковці призначений для "будинку прийомів, розміщення іноземних фахівців". На території держдачі розташований триповерховий цегляний будинок площею 2076 квадратних метрів, а також двоповерхова будівля для господарських потреб площею 768 квадратних метрів, у ній розташовані басейн з доріжками довжиною 25 метрів, комплекс саун, кухня та складські приміщення.

Раніше на цій території була дача маршала Будьонного. Вже тоді місцеві мешканці обурювалися високим парканом, використовуючи те ж порівняння, до якого в 2017 році вдався Йосип Кобзон.

Після смерті Будьонного дача перейшла державі. Одним з останніх постояльців держдачі в Баковці був губернатор Московської області Борис Громов, який жив тут до літа 2012 року.

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До держдачі прокладена окрема дорога — Паркова алея, яка виходить, минаючи селище, одразу на трасу, що веде до Мінського шосе. Як розповідають місцеві жителі, кожен день кортеж із кількох джипів виїжджає з території близько 11 ранку й повертається через кілька годин. Рік тому джерела видання розповідали, що приблизно у цей час Віктора Януковича можна зустріти у фітнес-клубі World Class в Жуковці.

Співрозмовник "Медузи", що побував у будинку прийомів "Русичі" в Баковці на початку 2010-х років, підтвердив, що простір, в якому Віктор Янукович давав інтерв'ю Оліверу Стоуну, схожий на камінну вітальню будинку прийомів у Баковці.

Крім того, з березня 2014 року власники держдачі збільшили обсяг послуг, що замовляються для обслуговування будинку прийомів Баковке.

З того ж 2014 року установа "Заміський будинок прийомів "Русичі" стала власником кількох об'єктів в окупованому Криму. Йому, зокрема, належить оздоровчий табір "Кристал" в Алушті, а в квітні 2017-го так званий губернатор Севастополя передав "Русичам" територію оздоровчого табору імені Комарова, розташованого в селищі Форос на березі Чорного моря.

За 150 метрів від держдачі знаходиться побудований кілька років тому комплекс "Скит", де живе патріарх Кирило. Від запасної хвіртки держдачі до входу в резиденцію патріарха веде добре протоптана стежка. Також серед сусідів втікача Януковича - модельєр Валентин Юдашкін і журналістка Юлія Латиніна.

Один з дачників розповів, що на минулих новорічних канікулах у місцевому парку зустрів Віктора Януковича у компанії кількох міцних чоловіків: "Помічники по господарству говорили, що на дачі Будьонного живе Янукович, але особисто я бачив його тільки один раз. Вони поводяться скромно, не шумлять й не привертають уваги".

Адвокат Віталій Сердюк, який представляє інтереси Віктора Януковича в судовому процесі у справі про держзраду, заявив, що інформація про те, що колишній президент України живе у Баковці, не відповідає дійсності. "Адреса, яка відповідає його місцю проживання, — це Ростов-на-Дону, вулиця Єременка, 81. Ця адреса підтверджена, [прокуратурі] надані всі документи", — повідомив він.

За даними ЄДРН, власник зазначеного будинку в Ростові-на-Дону — бізнесмен Сергій Гончаров.