У Саакашвілі пояснили, на яких підставах він знаходиться на території ЄС

У партії "Рух нових сил" заявляють, що екс-президент Грузії, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі перебуває на території країн ЄС згідно з закордонним паспортом громадянина України, в якому є Шенгенська віза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила член ради партії «Рух нових сил» Ольга Галабала на прес-конференції в Києві.

«Європейські країни визнають законність перебування Міхеіла Саакашвілі на їхній території згідно з паспортом громадянина України, в якому є Шенгенська віза до 2023 року і саме наявність візи в цьому паспортному документі для них вважається законною підставою перебування Міхеіла Саакашвілі на території європейських країн», - заявила вона.

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У свою чергу адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала зауважив, що «питання користування паспортом громадянина України для виїзду за кордон врегульовано відповідними положеннями. Стосовно користування цим паспортом за кордоном – допоки його в базу Інтерполу не буде поміщено він вважається дійсним для всіх держав. Відомостей про поміщення паспорту (Саакашвілі - УНІАН) в базу Інтерполу у нас немає. Там є діюча віза і це є ключовим документом для європейських держав, який підтверджує законність його перебування на їхній території».

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії. 1 серпня в мережі опублікували указ за підписом Порошенка.

Саакашвілі, своєю чергою, зазначив, що у нього тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде до України 10 вересня.