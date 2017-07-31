Міністр юстиції Грузії сподівається на видачу Саакашвілі після його повернення в Україну

Грузія сподівається, що, як тільки Міхеїл Саакашвілі повернеться в Україну, Київ зможе почати процес його видачі Тбілісі. Як заявила в ефірі телекомпанії "Імеді", грузинський міністр юстиції Тея Цулукіані, це – не політичний, а "правовий та слідчо-прокурорський процес", передає Радіо Свобода.

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Міністр нагадала, що Тбілісі вимагав екстрадувати Саакашвілі ще в 2014 і 2015 роках. За словами Цулукіані, він звинувачується в тому числі в побитті депутата парламенту, розтраті близько 4 мільйонів доларів, розгін мирного мітингу в листопаді 2007 року і в причетності до розгрому телекомпанії "Імеді". У квітні 2015 року Україна відмовилася видати Саакашвілі, пославшись на те, що його переслідування в Грузії має не тільки правовий характер.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента повідомили, що глава держави підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. 30 липня Саакашвілі заявив, що не має наміру просити політичний притулок або приймати інше громадянство. Він зазначив, що готує на осінь "мобілізацію своєї команди" в Україні.