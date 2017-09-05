Реформа освіти: Парубій заявив про компроміс щодо мови навчання

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запевняє, що народним депутатам вдалося знайти компроміс щодо норми про мову навчання у законопроекті про освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на вечірньому засіданні парламенту, говорячи про результати наради, що відбулася під час перерви після ранкового засідання.

“Нам вдалося вийти на компромісну позицію, яка буде передбачати певну поетапність введення мови навчання”, - зазначив Парубій.

За його словами, текст відповідної поправки до законопроекту буде роздрукований і розданий народним депутатам.

Голова парламенту висловив сподівання, що депутати підтримають цю пропозицію.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на ранковому засіданні Верховної Ради під час розгляду у другому читанні проект закону “Про освіту” (№ 3491-д) відбулася жорстка дискусія з приводу статті 7, у якій йшлося, зокрема, про мову навчання у закладах, де навчаються представники національних меншин та корінних народів.

В редакції статті 7, яку міністр освіти і науки Лілія Гриневич назвала компромісною, йдеться про те, що особам, які належать до корінних народів і національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською. Передбачається, що в комунальних закладах дошкільної та загальної і середньої освіти буде поступове збільшення на кожному наступному рівні цієї освіти кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Водночас депутата від «БПП» Оксана Білозір наполягала на підтримці її поправка №131, відповідно до якої особам, які належать до національних меншин, забезпечується право на вивчення рідної мови у закладах освіти.

У зв’язку з цією дискусією Верховна Рада відклала на вечірнє засідання розгляд поправок, які стосуються мови освіти.