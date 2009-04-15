БЮТ не дасть Ющенку розкласти яйця у різні кошики

Намір Президента України Віктора ЮЩЕНКА брати участь у можливих одночасних виборах до Верховної Ради та президентських виборах є порушенням чинного законодавства.

Про це кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ, голова Комітету ВР з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО, коментуючи відповідну заяву Президента.

За словами народного депутата, перед приходом Великодня «Президент хоче розкласти яйця у різні кошики». При цьому, сказав він, згідно зі ст. 56 п. 8 закону про вибори Президента, у разі проведення одночасних дострокових виборів Президента і ВР кандидат в президенти має зняти свою кандидатуру, якщо він планує брати участь і в парламентських виборах. «Таким чином, Президент не має права балотуватися одночасно до парламенту і в президенти», - сказав С.МІЩЕНКО.

Він зауважив, що команда Президента, давши В.ЮЩЕНКУ «парашут у вигляді можливості проведення одночасних дострокових виборів, не дала йому інструмент для використання цього парашуту».

Депутат висловив переконання, що одночасні дострокові вибори Президента і ВР не відбудуться, але якщо все ж таки це станеться і В.ЮЩЕНКО балотуватиметься і до парламенту, і в президенти, то БЮТ звертатиметься до Центральної виборчої комісії з проханням усунути порушення.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО в інтерв`ю газеті “Коммерсант”, опублікованому 15 квітня, висловив готовність взяти участь у виборах глави держави.

Президент нагадав, що вважає нелегітимною дату проведення президентських виборів 25 жовтня.

«Я прошу вас забути про дату 25 жовтня як про легітимну дату чергових президентських виборів. Це — надумана дата, вона нічим не обгрунтована. Що стосується дати проведення одночасних дострокових парламентських і президентських виборів, зараз я не візьмуся назвати її. Це мають зробити юристи, дотримуючись букви і духу Конституції, не порушуючи термінів проведення виборів парламенту і Президента», – заявив він.

При цьому, відповідаючи на запитання: «Якщо юристи виконають це завдання, і одночасні вибори будуть призначені, в яких з них ви візьмете участь?», В.ЮЩЕНКО сказав: «Думаю, я братиму участь і в тих, і в тих».