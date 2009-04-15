Литвин вважає, що Тимошенко зараз почнуть сувати палиці в колеса

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не виключає можливості зупинення дії постанов уряду щодо антикризових заходів та ініціювання звернення до судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

В.ЛИТВИН зауважив: «Апріорі я можу сказати, що я не виключаю зупинення дії постанов та ініціювання звернення до судів, що призведе до чергового витка протистояння, точніше кажучи, до появи нової лінії політичного напруження”.

На запитання, чи повернеться парламент до розгляду антикризових законопроектів, В.ЛИТВИН відповів, що необхідно «спільно провести» експертизу постанов і «подивитися, які рішення треба приймати у плані законодавчої підтримки”.

За його словами, це можна робити після офіційного опублікування постанов уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 квітня на засіданні не внесла до порядку денного три антикризових законопроекти, необхідні для отримання Україною чергового транша кредиту Міжнародного валютного фонду.

Зокрема, не було включено до розгляду законопроекти: «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» і деяких інших законів України» (щодо невідкладних заходів із забезпечення енергетичної безпеки України); «Про внесення змін до деяких законів України про пенсійне забезпечення» і «Про внесення змін до закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам).

Після цього Кабінет міністрів провів позачергове засідання, після якого прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Кабмін знайшов «правові можливості постановами уряду врегулювати всі питання, які стосуються збалансування бюджетів Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України». Прем`єр повідомила, що уряд одностайно прийняв всі необхідні постанови. Зокрема, про скорочення частини витрат державного бюджету несоціального напряму, про підвищення тарифів на газ і електроенергію для заможних людей, про збалансування бюджету Пенсійного фонду і фінансового плану компанії «Нафтогаз України», про легалізацію коштів, які одержують бюджетні установи за надання платних послуг тощо.