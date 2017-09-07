Сьогодні суд розгляне апеляцію прокуратури щодо запобіжного заходу для Шуфрича-молодшого

Апеляційний суд Києва розглядатиме скаргу столичної прокуратури, яка наполягатиме, що запобіжний захід у вигляді особистої поруки не здатен забезпечити належну поведінку Нестору Шуфричу-молодшому.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець. "Суд першої інстанції обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Прокурор наполягав на домашньому арешті", - нагадала вона.

Читайте такожЗ'явилися нові подробиці ДТП із сином Шуфрича (фоторепортаж)

"В апеляційній скарзі прокурор серед іншого зауважив, що не вважає особисту поруку тим запобіжним заходом, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного", - сказала Максимець.

Судове засідання повинно розпочатися о 10:20.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав Шуфричу-молодшому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступить батько Шуфрича – народний депутат України.

26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода Олексія Мельниченка. Постраждалого з численними травмами госпіталізували. У прес-службі народного депутата стверджували, що Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша-реп-виконавця.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

29 серпня Шуфричу-молодшому оголосили підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.