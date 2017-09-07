Порошенко анонсував появу закону про українську мову у сфері послуг

Президент України Петро Порошенко анонсує законопроект щодо гарантій повноправної присутності української мови у сфері послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

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«Послідовно наповнюємо конкретним змістом державний статус української мови. Перші результати квотування української мови на радіо, дякую вам за підтримку, ми вже чуємо ці результати. Як це спрацює на телебаченні – також невдовзі побачимо», - заявив він.

«На черзі – проект, який гарантує українській мові повноправну присутність у сфері послуг. Він має встановити баланс між державною мовою і принципом «клієнт завжди правий», - додав глава держави.

«Дбаючи про українську, яку «імперія» століттями намагалася знищити, ми як європейська держава залишаємо широкий простір для культурного та інформаційного продукту кримськотатарською, російською та іншими мовами. А у сферу приватного мовного спілкування держава взагалі не має втручатися і втручатися ніколи не буде», - підкреслив Порошенко.