Сьогодні Рада зробить антикризову спробу №2

Сьогодні парламент спробує повернутися до голосування кількох антикризових законопроектів. Є два документи, які стосуються пенсійного забезпечення, але їх потрібно ще включити до порядку денного.

Водночас ті законопроекти, які депутати не захотіли розглядати у вівторок, на голосування не ставитимуть. За два дні прихильників у цих документів не побільшало. У коаліції, як і раніше, бракує голосів.

Неприйняті закони Кабмін замінив постановами. Таким чином, за словами прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, уряд знайшов можливість як наповнити Пенсійний фонд та збалансувати бюджет "Нафтогазу України".

Такі дії Кабміну депутатів обурили. Адже такі рішення можна ухвалювати лише законами. Спікер Володимир Литвин не відкидає, що рішення уряду оскаржать у суді. Але оскаржувати поки немає чого – постанови ще не оприлюднені.

ICTV