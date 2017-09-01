Гройсман назвав набуття чинності Угоди про асоціацію новою віхою шляху до ЄС

Від сьогодні, 1 вересня, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом набуває чинності. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців із цією подією.

«Вітаю усіх українців з новою віхою нашого шляху до ЄС! Сьогодні в повному обсязі набуває чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Це – надзвичайно важливий етап двосторонніх стосунків», – написав прем’єр на своїй сторінці у Facebook.

Він відзначив, що вже понад півтора року діє економічна частина Угоди – щодо зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

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«Радий відмітити, що за цей час ЄС став головний торговельним партнером нашої країни. Наведу кілька цифр: наразі торгівля з країнами ЄС складає 41,1% від загального обсягу зовнішньої торгівлі товарами, а за перше півріччя 2017 року експорт товарів та послуг до ЄС зріс на 22,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року та склав $9,4 млрд», – повідомив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 вересня, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, повністю вступає в силу.