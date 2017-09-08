Фракція БПП відсвяткувала початок політичного сезону у резиденції "Залісся" (фото, відео)

Крім депутатів фракції на неформальному зібранні були президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, генпрокурор Юрій Луценко та міністри фракції БПП, мер Києва Віталій Кличко, повідомили "Українській правді" джерела, які були присутні на заході.

"В основному виступ президента стосувався початку політичного сезону. Говорив трохи про міжнародні справи, про децентралізацію, про важливість мажоритарників", - повідомив один співрозмовник.

"Нічого особливого. Був мотиваційний виступ президента і неформальна розмова з ним. Було неформальне спілкування з прем'єром, з генпрокурором", - зазначив ще один співрозмовник.

"Луценко жартував, що прийшов без подань", - говорить інший учасник вечірки.

Як додає ТСН, народні обранці з'їжджалися до резиденції не тільки на своїх авто, а й централізовано - автобусом. Щоб чиновникам було спокійно, їх охороняли кілька автобусів з правоохоронцями.