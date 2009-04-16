Томенко назвав дії БЮТ у ВР «непереконливими»

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає дії фракції БЮТ по блокуванню роботи парламенту емоційними, але сподівається, що буде досягнутий компроміс між фракціями для поновлення нормальної роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи ситуацію, що склалася у Верховній Раді.

«Сьогоднішнє блокування роботи Верховної Ради фракцією БЮТ за формою емоційне, а за змістом – непереконливе», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, блокування є останнім парламентським засобом, передусім опозиції, щоб привернути увагу до кричущих проблем українського суспільства.

Коли ж ідеться про діяльність коаліційно-урядової фракції, то, на думку заступника голови ВР, такий підхід неправильний і непереконливий.

«Тому такі дії є більш емоційними, але я прогнозую, що вдасться знайти порозуміння між усіма фракціями у ВР, щоб парламент завтра працював», - сказав М.ТОМЕНКО.