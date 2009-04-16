Мін’юст зареєстрував партію «Дітей війни»

Міністерство юстиції України зареєструвало нову політичну партію - Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, ця партія стала 166-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.

Згідно з інформацією, наданою до Мін’юсту, рішення про утворення партії було ухвалене першим етапом установчого з’їзду політичної партії, який відбувся 20 лютого 2009 року. У ході другого етапу установчого з’їзду від 1 березня було затверджено статут, програму партії та обрано керівні органи партії.

Керівником партії обрано Анатолія ПАЧЕВСЬКОГО (1939 р.н., директор приватного сільськогосподарського підприємства «Радівське»).

Як повідомляв УНІАН, на установчому з`їзді партії Олександр МОРОЗ повідомив, що ідея створення такої партії народилася в СПУ, не виключивши, що партії можуть створити передвиборчий блок. Лідер СПУ зазначив, що членами новоствореної партії можуть стати не лише діти війни, а й усі, хто поділяє ідеї соціально справедливого суспільства.