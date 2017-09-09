Президент: Україна переживає відповідальний період боротьби з російською агресією

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна зараз переживає відповідальний період боротьби з російською агресією, відстоює європейський вибір і територіальну цілісність.

Читайте такожГройсман привітав співвітчизників з Днем українського кіно

Про це йдеться у привітанні Порошенко працівникам кінематографії з професійним святом. Текст привітання розміщено на сайті глави держави.

"Радий засвідчити, що в національному кіновиробництві відбувся якісний прорив - спільними зусиллями держави і творців кіно сформовані правові основи для його розвитку, в прокат виходять різножанрові стрічки, українські кінематографісти успішно представляють нашу країну на міжнародних кінофестивалях", - зазначив він.

Президент висловив упевненість, що держава і надалі сприятиме розвитку кінематографічної галузі, її конкурентоспроможності.

"Україна зараз переживає відповідальний період боротьби з російською агресією, відстоює свій європейський вибір, незалежність і територіальну цілісність", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з нагоди Дня українського кіно президент нагородив народну артистку України, Героя України Аду Роговцеву Державною премією імені Олександра Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.

Також Порошенко призначив гранти президента України молодим режисерам Ользі Гавриловій, Максиму Наконечному та Ернесу Сарихалілову на реалізацію творчих проектів.