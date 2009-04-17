У Тимошенко сьогодні напружений день
09:23, 17 квітня 2009Політика
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Велика прес-конференція і позачерговий Кабмін
Сьогодні о 12.30 відбудеться спільна прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, голови місії Міжнародного валютного фонду по Україні Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ та голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА.
Крім того, сьогодні о 16.00 відбудеться позачергове засідання уряду за участі представників Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
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