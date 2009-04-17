Партія регіонів заблокувала роботу парламенту
11:04, 17 квітня 2009Політика
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У ВР поки триває перерва
Фракція Партії регіонів заблокувала трибуну і президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля трибуни та президії ВР знаходиться близько 20 «регіоналів». Вони перекрили вхідні двері до президії стільцями.
На даний момент причини блокування невідомі.
У ВР поки триває перерва і відбувається засідання лідерів фракцій з питань порядку денного.
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