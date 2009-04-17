Міліція виявила склад вибухівки у гаражі

У Севастополі правоохоронці виявили в гаражі місцевого 40-річного жителя склад вибухівки і боєприпасів, які внаслідок вибуху могли б перетворити на руїни весь прилеглий житловий масив.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах з громадськістю севастопольської міліції, виявлено 25 кг вибухівки, зокрема 8 кг пластиду, 3 кг тротилу і 4 кг гексогену. Крім того, ще 8 кг тротилу містила в собі протитанкова міна.

Виявлені також автомат «АКМ» калібру 7,62, обріз мисливської рушниці, 16-го калібру, чотирьохзарядний спецпристрій для стрілянини патронами калібру 5,6 мм у вигляді авторучки, близько 600 патронів різного калібру. Було і все необхідне для активації вибухівки: детонатори, підривники, запали, детонуючий шнур.

За даними правоохоронців, особа власника гаража була добре відома оперативникам севастопольського УБОЗ. Свого часу він створив центр конвертації, і через ряд фіктивних підприємств займався розкраданням грошових коштів, зокрема бюджетних. Стосовно зловмисника було порушено кримінальну справу, і убозівці проводили заходи щодо його розшуку і затримання. Під час цієї роботи і була одержана оперативна інформація, що в гаражі, який належить громадянину Н., зберігається зброя і вибухівка.

На сьогодні арсенал уже не представляє небезпеки для жителів міста. Вибухівку знищили на спеціальному полігоні, а зброя та боєприпаси передані на експертизу. Стосовно власника гаража порушено кримінальну справу за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачають до п`яти років позбавлення волі.

Оперативники севастопольського Управління по боротьбі з організованою злочинністю встановлюють походження зброї і вибухівки, а також продовжують роботу з розшуку господаря гаража та його можливих спільників.