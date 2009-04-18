Литвин: на указ Президента ніхто не зважатиме

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлює сумнів, що політичні сили стануть виконувати можливий указ Президента України про дострокові парламентські вибори в умовах реальної зміни конфігурації коаліції.

Про це він заявив 17 квітня ввечері в ефірі програми «Свобода на Інтері», відповідаючи на запитання, наскільки ймовірним є указ Президента про розпуск Верховної Ради.

За словами В.ЛИТВИНА, прийняти будь-яке рішення дуже просто, але при цьому потрібно прорахувати на 2-3 кроки вперед результати прийняття цього рішення.

«Я переконаний, що будь-який указ Президента за нинішніх обставин, особливо за гіпотетичної, але цілком реальної зміни конфігурації, він буде просто нереальний. На нього просто ніхто не буде звертати уваги. А це вже буде означати остаточну поразку», - сказав голова ВР.