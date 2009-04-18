Власники шахт готують страйки на своїх підприємствах

Учасники страйку на приватній шахті „Комунарська” у місті Жданівка Донецької області вийшли на поверхню.

Про це сьогодні на прес-конференції сказав заступник міністра вугільної промисловості Анатолій КОРЗУН, повідомляє Урядовий портал.

За його словами, керівництво шахти „Комунарська”, де гірники відмовилися виходити з копальні через невиплату заробітної плати, викликали до Києва для детального аналізу ситуації.

Як повідомив А.КОРЗУН, вчора на шахту для переговорів з шахтарями виїхав перший заступник міністра вугільної промисловості, і сьогодні зранку страйкарі вже вийшли на поверхню.

А.КОРЗУН зауважив, що зараз уряд „відчуває певний тиск з боку власників шахт недержавної форми власності”.

„Є такі розмови, що на інших приватних шахтах плануються акції, подібні до цієї, для того, щоб якимось чином вплинути на нас і залучити продукцію цих підприємств під те замовлення, яке ми маємо для державних підприємств”, – пояснив А.КОРЗУН і попередив, що це не є цивілізованим методом співпраці.

У свою чергу генеральний директор ДП „Вугілля України” Олег ПОГОДІН зазначив, що в умовах звуження ринків збуту вугілля „багато приватних структур хочуть сісти на шию державі і перекласти свої проблеми, які можуть вирішувати самостійно, на державу”.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на шахті №22 «Комунарська» (ДВАТ «Шахтоуправління «Донбас», місто Жданівка) 74 гірники відмовилися підніматися на поверхню, вимагаючи виплати заборгованості із зарплати.