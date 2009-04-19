Ющенко привітав Україну з Великоднем

Президент України Віктор Ющенко привітав український народ з Великоднем. Президент побажав кожному українцю доброї, глибокої і мудрої віри свої сили і Божий захист, Великодньої радості, щастя, миру і міцного здоров`я. А також попросив Божого благословення "для кожного з нас".

Текст вітання голови держави розповсюдила прес-служба президента: "Дорогий Український народе, Дорогі співвітчизники, З великою радістю вітаю вас з Великим Днем Божого Воскресіння! Це свято - суть нашої віри. Це - свято вічного Божого духа, чия частка дарована кожному з нас. Світло є в кожному з нас. У ці дні нам усім дуже потрібно замислитися над тим, як живемо і як хочемо жити.

Просимо очищення від скверни, від неправди, від ворожнечі, від злих умислів і несправедливості. Просимо вберегти від неправильних, лукавих доріг. Просимо вибачити і вибачаємо.

Хочемо радості. Хочемо добра. Хочемо впевненості.

Я впевнений - не маю жодного, найменшого сумніву: ми перейдемо через нинішні випробування. Ми - великий і сильний народ. Повірмо в себе. Чесно, щиро, з любов`ю - так, як належить єдиній родині.

Привітаймо один одного. Відкриймося для надії. Бог воскрес. З Його великої ласки воскресає і живе віра в людині.

Я сердечно бажаю кожному з нас доброї, глибокої і мудрої віри у наші з вами сили і Божий захист. Я бажаю усім нам щастя, миру і міцного здоров`я. Я бажаю усім нам Великодньої радості.

Ми - сильні. Ми віримо. Вітаємо сонячний, прекрасний Великдень і просимо Божого благословення для кожного з нас на многії літа!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!"